Житомирский погранотряд 4 апреля задержал на белорусской границе 45-летнего гражданина Украины, который пытался пронести в соседнюю страну ящик с десятками попугаев.
Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.
Нарушителя границы обнаружили сотрудники отдела "Копыще" в Олевском районе.
Птиц он нес в самодельном ящике-рюкзаке, где в шести картонных коробках находились около 150 попугаев.
Пернатых изъяли и отдали сотрудникам Фискальной службы. Мужчине грозит административная ответственность за попытку нарушения государственной границы и пограничного режима.