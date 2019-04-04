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В Одесской области успешно прошли испытания ракеты повышенной дальности "Ольха М"

Президент отметил, что Украина идет в НАТО как равноправный партнер.

В Одесской области успешно прошли испытания ракеты повышенной дальности "Ольха М"
Фото: пресс-служба СНБО

В четверг, 4 апреля, в Одесской области успешно прошли испытания украинские ракеты повышенной дальности "Ольха М", которые способны поражать цель на расстоянии до 130 км.

Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время оперативного совещания с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и министром обороны Степаном Полтораком, передают Українськi Новини.

Фото: пресс-служба президента

"Впечатления от испытаний очень позитивные", - подтвердил Полторак.

"Мы идем в НАТО не с протянутой рукой, а как равноправные партнеры", - отметил Порошенко.

Также президент поздравил с успехом всех причастных к разработке новой украинской ракеты.

Порошенко в очередной раз добавил, что с Украины сняты обязательства о несоздании мощных ракетных комплексов высокой дальности.

Напомним, в январе 2018 года в Украине успешно провели пуски нового зенитно-ракетного комплекса C-125 М "Печора". Испытания проводились украинская компанией "Радионикс" и государственным конструкторским бюро "Луч".

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Источник: "Украинские новости"
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