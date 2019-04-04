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Митрополит Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем

"Только вместе мы можем защитить свободу от зла".

Митрополит Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем
Митрополит ПЦУ Епифаний
Фото: пресс-служба президента

Глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил партнеров Украины из НАТО с 70-летием от дня подписания Североатлантического договора.

"Поздравляю наших друзей с 70-летием договора НАТО. В свое время евроатлантические страны объединились, чтобы защищать свободу. Свобода - это дар Божий, апостол Павел говорит: "Где Дух Божий, там свобода". Только вместе мы можем защитить этот дар от зла", - написал он в своем микроблоге Twitter..

Напомним, сегодня, 4 апреля НАТО будет отмечать 70 лет со времени подписания договора о создании. О том, с какими вызовами Альянс подошел к юбилею, читайте в материале LB.ua "С днем рождения, НАТО"

22 ноября прошлого года Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине. 7 февраля Рада включила курс на членство в ЕС и НАТО в Конституцию.

Президент Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию 19 февраля 2019 года - во время специального заседания Рады, посвященному пятой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ против Украины.

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