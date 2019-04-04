В Одесской области полицейские задержали пару сладкоежек-клептоманов: мужчина воровал в супермаркетах "киндер-сюрпризы", а женщина - жвачку.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на полицию области.

Отмечается, что в селе Фонтанка Лиманского района работники одного из магазинов заметили мужчину, который брал с полок "киндер-сюрпризы" и складывал в объемную сумку.

Выйти из магазина ему не удалось, так как на кассе мужчину уже ждали правоохранители. Злоумышленнику пришлось вернуть украденный товар общей стоимостью 6 тыс. гривен и поехать в отдел полиции. Там личность вора установили, им оказался 55-летний житель Запорожья.

Фото: dumskaya.net

Похожий инцидент произошел в Одессе - на краже жевательной резинки в супермаркете попалась 39-летняя жительница города Фастов Киевской области. Она похитила товаров на общую сумму 7 тыс. гривен, в основном это жвачка для освежения дыхания.

Фото: dumskaya.net

Полиция начала уголовные производства по признакам ч. 1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса.

Напомним, в прошлом году в Одессе 31-летний мужчина украл из супермаркета 100 "киндер-сюрпризов". Ранее во Львове задержали киевлянку за кражу 220 "киндер-сюрпризов" из супермаркета.

Прошлым летом в Германии угнали фуру с 20 тоннами "киндер-сюрпризов".