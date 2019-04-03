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В Киеве Porsche протаранил Chevrolet и загорелся над подземным переходом

Водитель Porsche сбежал.

Фото: Информатор

На бульваре Дружбы народов, 14 в Киеве вечером в среду, 3 апреля, произошло серьезное ДТП. Автомобиль Porsche Cayenne на большой скорости врезался в Chevrolet, перевернулся и загорелся. Внедорожник повис над спуском в подземный переход.

Водитель Porsche сбежал, сообщает Информатор.

По словам водителя Chevrolet, он поворачивал с бульвара на улицу Чешскую с правого ряда. Неожиданно позади него Porsche перестроился из крайнего левого ряда на полосу общественного транспорта, где и произошло столкновение.

От удара внедорожник перевернулся, залетел на ограждение подземного перехода и вспыхнул. Свидетели утверждают, что в машине находилось четверо мужчин не славянской внешности.

Фото: Информатор

Два пассажира Porsche пострадало, их госпитализировали. Водитель внедорожника сбежал во дворы, его разыскивали патрульные. Предварительно, он также пострадал, но смог покинуть место аварии.

Также полицейские задержали одного мужчину, который был в Cayenne в момент аварии. Хотя сам он утверждал, что проходил мимо и помогал водителю выбраться из горящего автомобиля.

Владелец Chevrolet отделался испугом.

Фото: Информатор

Как сообщалось, вечером 29 марта в Киеве при съезде с Северного моста Subaru на полном ходу врезался в столб на остановке.

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