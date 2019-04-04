Российский суд дал "крымским диверсантам" Дудке и Бессарабову по 14 лет тюрьмы

Приговор можно обжаловать в течение 10 дней.

Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, которых власти РФ обвиняют в подготовке диверсий, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима каждого.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Судебная коллегия постановила признать Бессарабова Алексея Евгеньевича и Дудку Владимира Михайловича виновными и назначить каждому из них окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в коллегии строгого режима", - говорится в решении судей.

Также Бессарабову назначен штраф в размере 300 тыс. рублей, Дудке - 350 тыс. рублей.

Приговор можно обжаловать в течение 10 дней. Адвокаты осужденных заявили, что намерены это сделать.

Представитель обвинения сообщил, что решение об обжаловании будет принято после изучения материалов.

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". Двое из трех задержанных - Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов - эксперты аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

31 июля подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд продлил арест на шесть месяцев севастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, после чего его этапировали на территорию России.