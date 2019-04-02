Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
ЗЕвечеринка
ЗЕвечеринка
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
“Антипутін” або Як Порошенко збирається перемогти Зеленського
ГлавнаяПолитика

Оккупационная прокуратура Крыма просит 15 лет для "диверсантов" Дудки и Бессарабова

Дудку и Бессарабова обвиняют в подготовке диверсий.

Оккупационная прокуратура Крыма просит 15 лет для "диверсантов" Дудки и Бессарабова
Владимир Дудка
Фото: Крымская правозащитная группа

Гособвинение в аннексированом Россией Крыму просит у суда арестовать фигурантов дела "украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова на 15 лет и 14 лет 10 месяцев соответственно. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, прокуратура просит взыскать с каждого подозреваемого по 500 тыс. рублей штрафа.

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". Двое из трех задержанных - Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов - эксперты аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

31 июля подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд продлил арест на шесть месяцев севастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, после чего его этапировали на территорию России.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также