Оккупационная прокуратура Крыма просит 15 лет для "диверсантов" Дудки и Бессарабова

Гособвинение в аннексированом Россией Крыму просит у суда арестовать фигурантов дела "украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова на 15 лет и 14 лет 10 месяцев соответственно. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, прокуратура просит взыскать с каждого подозреваемого по 500 тыс. рублей штрафа.

Напомним, 9 ноября 2016 года ФСБ РФ заявила о задержании членов "диверсионной группы". Двое из трех задержанных - Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов - эксперты аналитического центра "Номос", который работал в Севастополе до начала 2014 года. Третий арестованный - член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан второго ранга запаса Владимир Дудка.

31 июля подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд продлил арест на шесть месяцев севастопольцам Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

16 ноября 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к пяти годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей, после чего его этапировали на территорию России.