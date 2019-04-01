Россия проводит в Крыму ракетно-зенитные учения

Россия начала ракетные учения в оккупированном Крыму. Подразделения зенитно-ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота начали учения у аэродромов Саки и Кача в Крыму, сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ.

"Свыше 300 зенитчиков зенитно-ракетного полка приступили к выполнению комплекса учебно-боевых задач, среди которых развертывание и занятие огневых позиций, подготовка к открытию огня, а также отработка действий по разведке целей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для тренировок боевых расчетов ежедневно привлекаются фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26, Бе-12 и вертолеты морской авиации.

Кроме того, сегодня стартовали учения войсковых сил ПВО по защите Черноморского побережья в Краснодарском крае России. Более 1,5 тысяч военнослужащих из состава боевых расчетов зенитно-ракетной бригады развернуты на полигоне Молькино под Краснодаром.

Напомним, в прокуратуре АР Крым с июня 2014 года рассматривают 1506 производств относительно оккупации полуострова, в суд направлено 144 обвинительных акта.