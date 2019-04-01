Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»

В предвыборном штабе Юлии Тимошенко не сомневаются в выходе во второй тур с Владимиром Зеленским , называя результаты экзитполов «манипуляциями» и фейками. У ЮВТ ждут официальных результатов подсчета протоколов с мокрыми печатями. И только после этого заявят о дальнейшей тактике. О всех подробностях того, как прошёл день выборов в штабе Юлии Владимировны, – читайте в репортаже LB.ua.

Новое место

Тимошенко баллотируется в президенты в третий раз. И на этот в команде решили поменять место обычной дислокации в офисе «Батькивщины» на Туровской на штаб в здании выставочного центра «Всі свої» на Десятинной 12, напротив Андреевской церкви.

Фото: Анна Стешенко

Как рассказали LB.ua собеседники в окружении ЮВТ, это «совсем не связано с суевериями». «Мол, дважды проиграли, надо менять нефартовое место. Просто, как и другие кандидаты, мы просто решили снять зал больше и удобней по локации для гостей и прессы», – уверял наш собеседник.

На входе – баннер «Украина избирает перемены». Внутри – отдельно регистрации для СМИ и VIP-гостей, где каждому на руку вешали синие браслеты, как обычно происходит на разного рода концертах и в клубах. Тут же три «рамки» с очень дотошными охранниками, которые пристально проверяли все сумки и наличие пропускных бейджев, а также больший плакат на стене с изображением Тимошенко.

Фото: Анна Стешенко

Ниже по лестнице – просторный зал и сцена, оформленная в национальных цветах. На столах возле мягких диванчиков по периметру – корзинки с магнитиками «Верю в Украину» и такие же нагрудные значки.

Фото: Анна Стешенко

По одну из сторон – столы с печеньями и легкими закусками. Из напитков – только чай, кофе и вода, без алкоголя. Хотя винные бокалы, все же были выставлены, но так и остались до конца вечера пустыми.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Ещё за несколько часов до закрытия участков замглавы фракции и главный юрист «Батькивщины» Сергей Власенко рассказал о первых нарушениях. Через некоторое время на сцене появились нардепы Сергей Соболев и Иван Крулько, которые также озвучили перечень заготовок возможных фальсификаций: от подписей пустых протоколов до подкупа избирателей прямо на участках и вброса пачек бюллетеней.

В это время в сети стали появляться предварительные результаты экзит-поллов, показавшие отрыв Петра Порошенко в среднем на 3-4% от Юлии Тимошенко. Присутствующие в штабе откровенно приуныли.

Фото: Анна Стешенко

К слову, собеседник LB.ua из руководства БПП ещё накануне выборов отмечал, что задача номер один на первый тур — обеспечить отрыв между Порошенко и Тимошенко больше 3%. «Чтобы на старте нивелировать возможные массовые акции протеста со стороны Тимошенко», – утверждал политик, убеждая, что во второй тур «не мытьем, так катанием» выйдет действующий президент и «слуга народа».

Час Ч и появление Юли

После закрытия участков в 20.00 всем присутствующим сообщили, что Юлия Владимировна будет через 15 минут. Перед ее выходом Сергей Соболев огласил результаты партийного экзит-полла, которые ожидаемо контрастировали с другими.

Фото: Анна Стешенко

«Мы провели анализ протоколов на 18 тысячах избирательных участков... На основании этого у нас такие предварительные данные: 27% – Владимир Зеленский, 20,9% — Юлия Тимошенко, 17,5% – Петр Порошенко», – заявил он, хотя другие экзитполы «выводили» на второе место именно Порошенко.

В то же время, Соболев подчеркнул, что подсчет пока не включает участки в сельской местности, где и сконцентрирован основной электорат ЮВТ.

«И это даёт основания утверждать, что прирост результата нашего кандидата будет плюс 2-3 процента», – добавил он.

Аккурат в 20-15 в зале появилась Тимошенко. Охрипшим голосом, она призвала не обращать внимание на данные экзит-поллов.

«Мы не сомневаемся, основываясь на цифрах и фактах, что все результаты экзит-поллов, которые сейчас так помпезно оглашают о выходе Петра Порошенко во второй тур, по нашим оценкам, не отвечают действительности. Это абсолютно заказные и манипулятивные экзитполы», – заявила она.

Фото: Макс Требухов

Тимошенко отметила, что ее команда проводит параллельный подсчёт голосов.

«До конца завтрашнего дня мы рассчитываем собрать оригиналы протоколов с мокрыми печатями... Я прошу общество не воспринимать информацию, которая подаётся как экзит-поллы... У нас будет возможность защитить выбор людей», – заверила она.

Далее Тимошенко прокомментировала слухи о возможном объединении с Зеленским и его поддержке во втором туре. Информация о переговорах штабов Тимошенко и Зеленского с подачи нардепа Мустафы Найема активно распространялась в сети в день голосования.

Тимошенко, как, впрочем, и Зеленский, сепаратные переговоры категорически опровергли. Юлия Владимировна в традиционной для неё риторике пыталась подбодрить всех тем, что «не сомневается: во втором туре мы с Владимиром Зеленским будем конкурентами».

Фото: EPA/UPG

Как только ЮВТ покинула сцену, ее сразу же взяли в «жесткое оцепление» журналисты. На вопрос о возможной подготовке нового Майдана, судебных исках и непризнании выборов, Юлия Владимировна отвечала в том же тоне: «Дождёмся окончательных результатов подсчёта протоколов с мокрыми печатями». Правда, призвала людей уже сейчас на участках защищать свои голоса и не допустить фальсификаций. Каким образом? Просто следить и предупреждать вбросы на этапе подведения итогов на местах.

На многочисленные вопросы о наличии ее депутатов в палатках под ЦИК и непонятной наружности молодчиков спортивной внешности там же, она точно также тактично ушла от конкретного ответа, убеждая, что «там собрались люди возле экрана с трансляцией одного из телеканалов («Прямого», принадлежащего соратникам Петра Порошенко, – LB.ua).

Фото: Макс Требухов

После чего в окружении охранников и свиты она удалилась на шестой этаж, где происходило самое интересное.

Штаб оптимистов

Доступ на шестой этаж, где работала команда по подсчету голосов и собрались все VIP-гости штаба, был закрыт для журналистов, однако LB.ua все-таки удалось обойти запреты. Тут, в отличие от штаба внизу, где после оглашения экзит-поллов наступило всеобщее уныние, царил оптимизм.

Фото: Анна Стешенко

На балкончики с шикарным видом на ночной Киев то и дело выходили гости с бокалами. Многие фотографировались возле «чудо-аппарата», который сразу же выдавал распечатанные фото. В центре внимания – сама Юлия Владимировна в окружении певца Александра Пономарева, дипломата Маркияна Лубкивского и нардепов своей фракции.

Фото: Анна Стешенко

Тут же за стенкой – большое количество ребят за компьютерами, которые в режиме онлайн принимали и обрабатывали информацию с участков. Один из руководителей штаба Тимошенко Александр Абдуллин, контролируя процесс, убеждал нас, что «все идёт по плану».

Фото: Анна Стешенко

ЮВТ, как и все присутствующие, были в откровенно хорошем настроении. Никакого разочарования с привкусом поражения. Напротив, Тимошенко озвучивала все новые и новые данные параллельного подсчёта.

«Нами уже посчитано 29%. И это маленькие участки, это больницы. Все там, где админресурс. Зеленский – 23,9%, у нас – 18%, у Порошенко – 14%. Я уверенна в том, что все будет хорошо», – говорила Тимошенко, улыбаясь.

Фото: Анна Стешенко

По ее словам, штаб постоянно получает фото протоколов с мокрыми печатями, которые сразу обрабатываются.

«Ребята, такими темпами, утром будем отмечать победу», – продолжала она.

Впрочем, по словам одного из близких соратников ЮВТ, основная ставка так или иначе будет сделана на парламентские выборы: «Никакой трагедии нет. Президент Зеленский нам даже более удобен. С ним в новом парламенте «Батькивщина» станет ядром будущей правящей коалиции, а Юля – премьером. Поэтому это не поражение. Это только начало».