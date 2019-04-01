Обработаны 60% протоколов: Зеленский - 30,38%, Порошенко - 16,38%

Второй тур состоится через три недели - 21 апреля.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:00 обработала более 60% протоколов в электронном виде.

Подсчеты свидетельствуют, что в первом тур выборов президента Украины победил актер из "95 квартала" Владимир Зеленский, за которого проголосовали не меньше 3,35 млн человек (30,38%). Во второй тур с ним выходит действующий президент Петр Порошенко, за него проголосовали уже 1,81 млн человек (16,38%).

Далее идут лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (1,44 млн голосов, 13,08%), представитель пророссийской партии "За жизнь" Юрий Бойко (1,28 млн голосов, 11,58%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (778 тысяч голосов, 7,06%), бывший глава СБУ Игорь Смешко (653 тысяч голосов, 5,92%), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (565 тысячи голосов, 5,12%), лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул (474 тысячи голосов, 4,29%), единый кандидат от националистов Руслан Кошулинский (183 тысячи голосов, 1,66%), народный депутат Юрий Тимошенко (67 тысяч голосов, 0,60%).