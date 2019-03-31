Гриценко исключил поддержку Порошенко во втором туре

Голосовать за Зеленского он не призывает, потому что "не знает его".

Во втором туре выборов президента Анатолий Гриценко ни при каких условиях не будет голосовать за Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Гриценко.

"Мое личное мнение: я не хочу еще пять лет обмана и мародерства, поэтому ни при каких условиях не поддержу Порошенко. Я его хорошо знаю. Не могу призывать голосовать и за Зеленского, потому что его не знаю", - отметил Гриценко на брифинге.

По мнению Гриценко, на этих выборах украинцы имели выбор, а среди кандидатов были те, кто имел основательные программы.

Также сообщается, что уже через неделю объединенная оппозиция, которая поддержала Анатолия Гриценко, готова определиться относительно того, в каком формате будет участвовать в парламентских выборах.

"Мы будем участвовать в парламентских выборах. Формат еще не определен, сделаем это в ближайшее время. Это будет одна объединенная или несколько политических сил. Мы будем участвовать в формировании коалиции. Найдем формат, чтобы усилить парламент", - заявил Гриценко.

Он подчеркнул, что Украина в этом году имеет три тура выборов: два тура президентских и парламентские выборы.