Гриценко исключил поддержку Порошенко во втором туре

Во втором туре выборов президента Анатолий Гриценко ни при каких условиях не будет голосовать за Петра Порошенко.
Об этом сообщает пресс-служба Гриценко.
"Мое личное мнение: я не хочу еще пять лет обмана и мародерства, поэтому ни при каких условиях не поддержу Порошенко. Я его хорошо знаю. Не могу призывать голосовать и за Зеленского, потому что его не знаю", - отметил Гриценко на брифинге.
По мнению Гриценко, на этих выборах украинцы имели выбор, а среди кандидатов были те, кто имел основательные программы.
Также сообщается, что уже через неделю объединенная оппозиция, которая поддержала Анатолия Гриценко, готова определиться относительно того, в каком формате будет участвовать в парламентских выборах.
"Мы будем участвовать в парламентских выборах. Формат еще не определен, сделаем это в ближайшее время. Это будет одна объединенная или несколько политических сил. Мы будем участвовать в формировании коалиции. Найдем формат, чтобы усилить парламент", - заявил Гриценко.
Он подчеркнул, что Украина в этом году имеет три тура выборов: два тура президентских и парламентские выборы.