Национальный экзит-полл: Зеленский 30,6%, Порошенко 17,8%, Тимошенко 14,2% (обновлено)
Национальный экзит-полл: Зеленский 30,6%, Порошенко 17,8%, Тимошенко 14,2% (обновлено)
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
Явка избирателей в первом туре превысила 63% (обновляется)
Явка избирателей в первом туре превысила 63% (обновляется)
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Супруга Гриценко Юлия Мостовая со второй попытки проголосовала на выборах (обновлено)
Супруга Гриценко Юлия Мостовая со второй попытки проголосовала на выборах (обновлено)
В Украине состоялось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
В Украине состоялось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
ГлавнаяПолитика

Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"

Зеленский - Порошенко: "Вы марионетка Свинарчука?"

Зеленский отреагировал на "марионетку Коломойского"
Фото: 112

Лидеры президентской гонки в Украине обменялись уколами после публикации экзит-поллов.

Сначала Петр Порошенко назвал Владимира Зеленского марионеткой Игоря Коломойского, а потом Зеленский, комментируя эти слова, припомнил Порошенко его бизнес-партнера Олега Гладковского (Свинарчука), уволенного из СНБО после оборонного скандала.

"Вы марионетка Свинарчука, или он ваш?", - попросил Зеленский журналиста передать вопрос Порошенко.

Напомним, ранее Коломойский говорил, что Украина "нуждается в миллионах Зеленских". Он также отмечал, что выдвижение Зеленского на президентские выборы "не является местью Порошенко за национализацию ПриватБанка".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также