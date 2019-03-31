Национальный экзит-полл: Зеленский 30,4%, Порошенко 17,8%, Тимошенко 14,2%

Победу в первом туре президентских выборов одержал Владимир Зеленский.

По данным "Национального экзит-полла", за него проголосовали 30,4% респондентов, опрошенных на выходе из избирательных участков.

Действующего президента Петра Порошенко поддержали 17,8% респондентов, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко - 14,2%.

Результат Юрия Бойко - 9,8%, Анатолия Гриценко - 7,1%, Игоря Смешко - 6,4%, Олега Ляшко - 4,8, Александра Вилкула - 4,0%, Руслана Кошулинского - 1,8%.

Остальные кандидаты набирают меньше 1%.

По словам главы фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной, это предварительные результаты. Окончательная информация по экзит-поллу будет обнародована в 23:00.

Национальный экзит-полл проводили совместно фонд "Демократические инициативы" имени Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Разумкова.

В 2014 году их экзит-полл в целом совпал с итогами выборов: Порошенко социологи тогда дали 55,9% при том, что он набрал 54,7%, Тимошенко - 12,9% против реальных 12,8%, Ляшко - 8% против реальных 8,3%.