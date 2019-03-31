Явка избирателей в первом туре превысила 63% (обновляется)

В 2014 году на выборы президента пришли около 59% избирателей.

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные о явке на выборах президента Украины по состоянию на 20:00. Они свидетельствуют, что на выборы пришли более 63% избирателей.

Информация о явке обновляется на сайте Центризбиркома.

По данным с 181 из 199 территориальных избирательных округов, активность избирателей составила 63,5%. Это больше, чем в 2014 году. Тогда на внеочередных выборах президента явка избирателей составила около 59%.

Самая высокая явка зарегистрирована во Львовской области - 68,87%, самая низкая - в Закарпатской - 46,99%.

В Киеве проголосовали 68,2% избирателей.

По информации, собранной наблюдателями "Опоры", явка избирателей во время голосования 31 марта составила 63,2%.

По данным штаба кандидата в президенты Петра Порошенко, явка составила около 63,1%.

Фото: LB.ua

31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента. По данным национального эксит-полла, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Окончательные результаты ЦИК должен объявить до 10 апреля.

Второй тур голосования состоится 21 апреля.