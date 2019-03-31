Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам перед вторым туром президентских выборов.

"Да, я готов, если они будут", - сказал Зеленский.

Вместе с тем главный политтехнолог и спикер штаба кандидата Дмитрий Разумков заявил, что дебаты между первым и вторым туром выборов президента, на которые сразу после объявления результатов эксит-поллов согласился Владимир Зеленский могут не состояться, если в штабе нынешнего лидера гонки решат, что это нужно самим избирателям."Вопрос в том, это нужно, а кроме того очень не хочется идти на поводу у кого-то. Когда тебя пытаются затянуть в этот процесс, потому что думают, что умнее", - отметил Разумков.

На вопрос Тижня об условиях и формат дебатов он ответил следующее: "Нет у нас условий. Если это надо украинскому избирателю, а это очень просто показывает социология, то это раз-два. В 2010-м и 2014-м дебатов не было и тогда это никак не повлияло на выборы. При всем уважении, но вы не ставили эти вопросы ни Януковичу с Тимошенко, ни Порошенко. Вы и сегодня не ставите эти вопросы ни Порошенко, ни Тимошенко".

Как сообщалось, по данным эксит-поллов, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.