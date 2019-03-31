Порошенко: сломали России сценарий первого тура, сломаем и второго

Фото: Виктория Герасимчук

Президент Петр Порошенко поблагодарил избирателей за поддержку в первом туре президентских выборов и выразил надежду на значительный рост поддержки во время голосования 21 апреля.

Об этом он сказал в своем штабе после объявления первых экзит-поллов, которые показали, что Порошенко занял на выборах второе место после Владимира Зеленского.

Президент сказал, что эти выборы прошли по-европейским демократически. "У нас сегодня жалоб было даже меньше, чем в 2014 году", - заявил он.

При этом он подчеркнул, что выборы прошли намного острее, чем пять лет назад. "Такой острой конкуренции, как в 2019 году, во время нынешней кампании, [не было] ни на одних президентских выборах", - заявил глава государства.

"Я хотел бы поблагодарить избирателям, которые очень быстро разобрались в хитросплетениях 39 кандидатов и не ожидая второго тура твердо поддержали вступление Украины в НАТО, уже сейчас твердо поддержали наш курс на членство в Европейском Союзе и на окончательную независимость от Российской Федерации", - сказал Порошенко.

Он выразил надежду, что во втором туре количество его сторонников увеличится в "геометрической прогрессии".

"Вы сломали российский сценарий первого тура. Потому что точно не Порошенко они хотели видеть во втором туре. Ничего у вас не вышло", - сказал глава государства.

"Говорят, что первый тур - это была игра в одни ворота: Кремль, олигархи перешли все красные линии. Вы бы видели, что происходило в последние две недели! Не брезговали "наши" телеканалы тиражировать самые циничные выдумки кремлевской пропаганды. Еще раз: я благодарю украинцев, которые в этом разобрались, отделили зерна от плевел", - сказал он.

Порошенко сказал, что его результат на выборах - не победа, но большой шаг к ней.

Президент добавил, что снижение поддержки с 54,9% в 2014 году до 18-19% в 2019 году будет для него уроком.

"Я не ощущаю никакой эйфории. Я критически и трезво понимаю сигнал, который общество подает сегодня действующей власти. Это суровый урок для меня и для всей нашей команды. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Я руководствовался в своей работе не рейтингами, не был политиканом, делал все от меня зависящее, чтобы двигать Украину вперед", - сказал он.