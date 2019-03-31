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Зеленский: экзит-поллов много - победитель один

Зеленский: экзит-поллов много - победитель один
Фото: Макс Левин

Кандидат в президенты Владимир Зеленский отреагировал на результаты экзит-поллов, подколов своего вероятного конкурента по второму туру Петра Порошенко.

"Я видел несколько экзит-поллов. Ну что же, это произошло. 30,4% на одном, 31% на другом... Экзит-поллов много - победитель один", - сказал Зеленский в своем штабе после объявления первых результатов соцопросов на выходе из избирательных участков. Слоган "Кандидатов много - президент один" использовался в избирательной кампании действующего президента Порошенко.

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали не по приколу", - пошутил также Зеленский, напомнив о призыве музыканта Святослава Вакарчука.

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