Экзит-полл ТСН: Зеленский 30,1%, Порошенко 18,5%, Тимошенко 14%

Во второй тур выходят Зеленский и Порошенко.

Экзит-полл, проведенный по заказу ТСН, сообщил, что во второй тур президентских выборов выходит Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Данные были обнародованы в эфире телеканала.

Данные экзит-пола ТСН: Владимир Зеленский - 30,1% Петр Порошенко - 18,5% Юлия Тимошенко - 14,0% Юрий Бойко 9,1% Анатолий Гриценко - 7,6% Игорь Смешко 6,6% Олег Ляшко - 5,0% Александр Вилкул - 3,7% Руслан Кошулинский - 1,9% Александр Шевченко - 0,6%

ТСН - часть группы "1+1 медиа", которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Перед выборами он публично поддержал Владимира Зеленского.