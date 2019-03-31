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Денисова посетила Вышинского в Киевском СИЗО

"Жалоб на здоровье у него нет. Кирилл ожидает только стоматологическую помощь".

Денисова посетила Вышинского в Киевском СИЗО
Денисова посетила Вышинского в Киевском СИЗО
Фото: скриншот видео

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время визита в Киевский следственный изолятор в воскресенье посетила подозреваемого в госизмене руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Во время мониторингового визита в Киевский следственный изолятор посетила камеру Кирилла Вышинского. Лично убедилась, что жалоб на здоровье у него нет. Кирилл ожидает только стоматологическую помощь", - написала Денисова.

Она также сообщила, что на ее вопрос, будет ли руководитель Вышинский голосовать на выборах президента Украины, он  ответил, что "воспользуется своим конституционным правом".

Напомним, 15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "государственная измена".

16 мая Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал  Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

6 марта 2019 года прокуратура АР Крым направила в Подольский суд Киева обвинительный акт в отношении  Вышинского для рассмотрения по существу. 14 марта он был этапирован в Киев из Херсона.

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