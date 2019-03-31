В полицию поступило 950 заявлений о нарушениях на выборах

По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений о нарушениях во время очередных выборов президента страны.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Фейсбуке.

"По состоянию на 16:00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, всего из них: Киев - 137; Днепропетровская область - 90; Одесская область - 88; Донецкая область - 81; Харьковская область - 81; Луганская область - 41; Винницкая область - 34", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения в основном связаны с незаконной агитацией - 82; подкупом избирателей - 27; повреждением бюллетеней - 20; фотографированием бюллетеней - 70; попыткой выноса бюллетеня с участка - 8.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Открыто 12 уголовных производств. Кроме того, органами полиции составлено четыре административных протокола.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, ранее в офисе омбудмена заявили, что голосование заключенных в Украине проходит с нарушениями.