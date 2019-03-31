В Днепре сообщили о "минировании" восьми избирательных участков

В Днепре Днепр полиция проверяет восемь сообщений о якобы минировании избирательных участков города. Накануне также было сообщение о минировании метрополитена, которое не подтвердилось - взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, передает "Интерфакс-Украина".

"Во время обследования станций метро в Днепре взрывоопасных предметов не выявлено. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1. ст.259 Уголовного кодекса (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан)", - рассказал Тракало.

Сообщение о том, что на одной из станции метрополитена якобы заложено взрывное устройство поступило в полицию в 12:30. На месте работали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа. Настанции и прилегающей к ней территории никаких взрывоопасных предметов не нашли.

Полицейские устанавливают личность звонившего. А также, как отметил Тракало, в настоящее время правоохранители проверяют восемь сообщений о якобы минировании избирательных участков. На месте работают кинологи и взрывотехники.

В Днепропетровской области явка избирателей на выборах президента Украины довольно высокая - на 15:00 воскресенья она превысила 47%.

Напомним, ранее в полицию Чернигова позвонил неизвестный мужчина, который угрожал подорвать штаб одного из кандидатов.