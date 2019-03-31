Зеленский проголосовал на избирательном участке на Оболони
Зеленский проголосовал на избирательном участке на Оболони
Передвиборна програма Ігоря Смешко
Передвиборна програма Ігоря Смешко
В Украине началось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
В Украине началось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
Из Киева отправился первый ночной экспресс в Мариуполь
Из Киева отправился первый ночной экспресс в Мариуполь
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Дмитро Кулеба: «Велика кількість людей вірить в брехню і починає сприймати її як правду попри докази, що це є брехня»
Дмитро Кулеба: «Велика кількість людей вірить в брехню і починає сприймати її як правду попри докази, що це є брехня»
СБУ задержала Вано Надирадзе
СБУ задержала Вано Надирадзе
В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен
В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен
ГлавнаяОбществоПроисшествия

При пожаре сухой травы под Александрией пострадали четверо подростков

Школьники пытались потушить огонь до приезда спасателей.

При пожаре сухой травы под Александрией пострадали четверо подростков
Фото: dsns.gov.ua

В Кировоградской области при попытке погасить пожар сухой травы пострадали четыре подростка. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

Инцидент произошел в субботу, 30 марта. Возле с. Звенигородка загорелась сухая трава на открытой территории за пределами поселка, пожар локализовали через полчаса и погасили через час. Огонь уничтожил около 200 кв. м. сухостоя.

Во время тушения пожара были травмированы четверо подростков. Как выяснилось на месте происшествия, дети вместе со своим руководителем находились неподалеку от места возгорания, и, заметив пожар, попытались самостоятельно ее погасить.

Пострадавших детей доставили в городскую детскую больницу г. Александрия с легкой степенью интоксикации продуктами горения.

Напомним, ранее с марте пожарные потушили крупный пожар в Вилковском лесничестве.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также