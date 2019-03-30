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Из-за обстрела боевиков ранение получил житель Верхнеторецкого

Мужчина находился во дворе своего дома.

Из-за обстрела боевиков ранение получил житель Верхнеторецкого
Последствия обстрела боевиков в Верхнеторецком
Фото: npu.gov.ua

В результате обстрела боевиков в пятницу получил ранения житель Верхнеторецкого Донецкой области. Об этом в субботу, 30 марта, информирует Нацполиция области.

Отмечается, что 30-летний мужчина получил осколочные ранения в собственном дворе.

"Обстрел произошел вчера около 18.00. Один из снарядов взорвался на улице Октябрьской прямо перед воротами частного домовладения, а его хозяин в это время находился во дворе. Первую помощь раненому оказали военные медики и направили его в больницу Торецка", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в результате обстрелов боевиков в пятницу погиб один украинский военный, четверо получили ранения.

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