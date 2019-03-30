Боевики совершили 19 обстрелов на Донбассе в пятницу

За прошедшие сутки, 29 марта, боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом 16 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. За сутки оккупанты потратили 100 артиллерийских боеприпасов калибров 152, 122, 120 и 82 мм.

"Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем, минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба ООС.

Отмечается, что по сравнению с предыдущими сутками обстановка в районе проведения операции Объединенных сил значительно обострилась.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наших защитников семь раз: у населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Верхнеторецкое, Павлополь.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов: у населенных пунктов Троицкое, Новоалександровка, Крымское, Попасная, Вольное, Золотое-4, Зайцево.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом четырех и ранив шестерых оккупантов, говорится в сообщении военных.

Также огнем уничтожено зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.