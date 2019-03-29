Более 5,5 тыс. жителей Крыма изменили место голосования, чтобы принять участие в выборах

Для голосования на материковой Украине зарегистрировались 0,37% избирателей из оккупированного Крыма.

Количество украинцев из Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которые зарегистрировали изменение избирательного адреса для участия в выборах президента Украины, составляет 5528 человек.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

Больше всего крымчан решили проголосовать в Киеве - 1826 человек. Еще 696 человек проголосуют в Киевской области. В соседней с Крымом Херсонской области решили голосовать 412 человек, во Львовской - 411, а в Днепропетровской - 290 человек.

Согласно Государственному реестру избирателей, в Крыму насчитывается 1 510 776 граждан Украины, имеющих право голосовать. Таким образом, для голосования на территории материковой Украины зарегистрировались 0,37% избирателей из оккупированного Крыма.