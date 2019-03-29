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Польские фирмы в 2018 году отправили за границу около 23 тысяч украинцев

97% рабочих свидетельств Польша выдала украинцам и белорусам.

Польские фирмы в 2018 году отправили за границу около 23 тысяч украинцев
Фото: tsn.ua

Управление социального страхования Польши (ZUS) в прошлом году выдало более 600 тысяч рабочих свидетельств A1 работникам, которых польские фирмы отправили на работу за границу. 97% справок получают граждане Украины и Беларуси. Об этом сообщает «Польское радио».

По данным ZUS, больше всего таких свидетельств было выдано в Кракове - 44 тыс., Варшаве - 40 тыс. и Гданьске – 28 тыс.

"Справки, которые мы выдаем, - это документ, необходимый для лиц, работающих в странах Европейского Союза, Европейского экономического пространства или в Швейцарии. A1 подтверждает, что в отношении указанного лица во время работы или деятельности за рубежом применяются только польские положения социального страхования. Благодаря этому работник не должен платить двойных взносов", - сказала пресс-секретарь ZUS в Нижнесилезском воеводстве Ивона Ковальская-Матис.

"За командированных работников, несмотря на то, что они работают за рубежом, можно платить польские, иногда значительно меньшие взносы. Это свидетельство выдается также для иностранцев, которых польские фирмы отправят на работу за границу", - добавила она.

По данным ZUS, на польские предприятия в прошлом году за рубежом работало около 23 тыс. украинцев и примерно 3 тыс. белорусов. Среди государств, которые чаще всего были местом командировки для иностранцев – Германия (51%), Франция (11,5%), Бельгия (7,5%), Нидерланды (6,3%) и Швеция (5,5%).

Напоминаем, весной 2018 года Польша упростила уловия для трудоустройства украинцев. Чтобы поехать на заработки в соседнее государство теперь не обязательно оформлять рабочую визу. Достаточно иметь биометрический паспорт, а на месте работодатель позаботится о нужных документах.

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