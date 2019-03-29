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США, Британия и Польша призвали Россию освободить задержанных крымских татар

"Мы осуждаем действия российских оккупационных властей в Крыму".

США, Британия и Польша призвали Россию освободить задержанных крымских татар
Белогорск. Обыск у Изета Абдуллаева
Фото: facebook/Крымская солидарность

Госдепартамент США осудил действия России по задержанию 23 крымских татар - жителей аннексированного Крыма и призывал освободить их, а также других "несправедливо осужденных украинцев".

Об этом заявил заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы осуждаем действия российских оккупационных властей в Крыму. Вооруженные сотрудники ФСБ в масках вторглись в дома крымских татар, терроризируя семьи и арестовали более 20 человек", - сказал он.

С аналогичным призывом к России выступили также Великобритания и Польша.

"Тревожно видеть незаконные обыски и аресты крымских татар российскими властями. Мы призываем Россию положить конец нарушениям прав человека и преследованию тех, кто выступает против незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар. Крым - это Украина", - говорится в заявлении посольства Великобритании в Twitter.

МИД Польши также призывает РФ прекратить обыски и задержания крымских татар на оккупированном полуострове.

"Российские оккупационные власти не прекращают преследование крымских татар на незаконно аннексированном полуострове. Произвольные обыски и задержания среди этой общины должны немедленно прекратиться", - написал в Twitter министр иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

Напомним, 27 марта в Симферопольском районе Крыма ФСБ России провело массовые обыски, после которых были задержаны 20 человек. 28 марта появилась информация о задержании еще троих крымчан в Ростове-на-Дону.

ФСБ проводило "споцоперацию" вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии. Спецслужбы назвали задержанных "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в регионе. По версии ФСБ, они якобы распространяли "террористическую идеологию" среди жителей полуострова и вербовали местных мусульман в ряды запрещенной организации. Все 23 задержанных арестованы.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму и призвал международное сообщество отреагировать на них, в частности - усилить санкции против российской стороны.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что такими действиями Россия дискредитирует международную борьбу с терроризмом.

В четверг вечером, 28 марта, Совбез ООН принял резолюцию против финансирования терроризма.

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