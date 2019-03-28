В ОРДЛО объявили "мобилизацию", чтобы не пустить жителей на выборы президента Украины

На "сборы" созывают работников бюджетных учреждений и предприятий

Боевики на оккупированном Донбассе объявили так называемую "мобилизации". Целью этих действий террористов является помешать местным жителям принять участие в президентских выборах.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

По его словам, которые процитировал 5 канал, оккупационная администрация сейчас усиливает подготовку "мобилизационного резерва". Так, 23 марта на базе незаконных террористических подразделений проводится "мобилизация" - на службу созывают работников бюджетных учреждений и предприятий.

Срок проведения "сборов" - 10 дней. Оккупанты планируют устроить занятия по огневой подготовке, защите от оружия массового поражения и тому подобное.

"Оккупационная администрация путем привлечения жителей временно оккупированной территории Донбасса к мобилизационным мероприятиям планирует искусственно ограничить количество граждан, которые смогли бы приехать на избирательные участки 31 марта для участия в выборах Президента Украины", - отметил Праута.

Как сообщалось, боевики на пунктах пропуска уже усилили меры по проверке граждан, которые пересекают линию разграничения. Кроме того, на 31 марта на оккупированной территории готовят масштабные антиукраинские акции.

Напомним, ЦИК в порядке исключения создал спецучастки для голосования военных в зоне ООС.