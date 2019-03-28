НАПК обнаружило финансовые нарушения у 17 кандидатов в президенты

Антикоррупционное агентство сообщило о нарушениях за три дня до выборов.

Во время брифинга в Центральной избирательной комиссии член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак назвала фамилии 17 кандидатов на пост Президента Украины, в чьих промежуточных финансовых отчетах обнаружены нарушения.

Об этом говорится на сайте НАПК.

По словам Корчак, нарушения замечены у:

Юлии Тимошенко;

Владимира Зеленского;

Анатолия Гриценко;

Юрия Бойко;

Александра Вилкула;

Андрея Садового (который уже снялся)

Руслана Кошулинского;

Сергея Таруты;

Евгения Мураева;

Игоря Смешко;

Александра Соловьева;

Виталия Скоцика;

Юрия Кармазина;

Юрия Деревянко;

Виктора Кривенко;

Валентина Наливайченко;

Сергея Кривоноса.

Как отметила Наталья Корчак, самыми распространенными среди зафиксированных нарушений были взносы от физических и юридических лиц, которые имеют непогашенный налоговый долг, а также отсутствие обязательных реквизитов в назначении платежа.

«Распорядители накопительных счетов кандидатов получали сообщения от НАПК о выявленных нарушениях при осуществлении добровольных взносов. Продолжается процесс перечисления средств в Госбюджет или возврата взносодателям. По требованию Нацагентства в госбюджет уже перечислено более 1,7 миллиона гривен», - отметила Корчак.

Кроме того, Корчак сказала, что распорядители фондов Гриценко и Зеленского не захотели отказываться от взносов лиц, не имеющих на это права, поэтому материалы по ним направлены в Национальную полицию.

Напомним, по промежуточным финансовым отчетам кандидатов в президенты, Петр Порошенко потратил на проведение избирательной кампании 407,8 млн гривен, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - 163,7 млн гривен, а артист Владимир Зеленский - 86,4 млн гривен.