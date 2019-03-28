Журналисты нашли у Зеленского виллу в Италии по соседству с российскими олигархами

Кандидат в президенты Владимир Зеленский владеет виллой на 15 комнат в итальянском городе Форте-дей-Марми, однако в декларации этой недвижимости нет.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Журналисты также отметили, что в этом итальянском городке есть недвижимость у Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, Михаила Прохорова и членов семьи Бориса Ельцина.

В декларации за 2017 год указал четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании. Всеми ими он владеет полностью, частично или арендует. Однако о 15-комнатной виллу на итальянском побережье, которой Зеленский владеет вместе с женой Еленой, в декларации он не упомянул.

Фото: dsnews.ua

Согласно документам, полученным журналистами, эту виллу в 2017 году итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским. За него фирма заплатила 3,8 миллиона евро. Дом расположен в 600 метрах от моря - восемь минут пешком до пляжа.

"Городок Форте-дей-Марми известен в Италии как место, где «хозяйничают» русские. Десять лет назад, когда среди российских богачей появилась мода покупать недвижимость в этом городке, российские медиа называли ее «московской провинцией»... Российскому шику на итальянском курорте отдельную статью посвятила американская газета New York Times. Журналисты рассказывали, что за аренду навеса на пляже Форте-дей-Марми отдыхающие платят по 250 евро в день. А за однодневные вертолетные поездки в Монте-Карло - по 4,5 тыс. евро", - говорится в материале "Слідство.Інфо".

Напомним, согласно данным Нацагентства по предотвращению коррупции, избирательную кампанию Зеленского финансировали не только его друзья и коллеги, но и люди, связанные с окружением Андрея Портнова и Павла Фукса. По данным журналистов "Наших грошей", доноры кампании Зеленского делают пяти- и шестизначные взносы, а несколько человек в феврале пожертвовали от 1,5 до 3 млн гривен.