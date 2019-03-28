Нацсовет попробует аннулировать лицензию телеканала Мураева

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания намерен через суд аннулировать лицензию телеканала "Наш" (он же "Макси-ТВ", ООО "Наша Прага") народного депутата Евгения Мураева.

Об этом говорится на сайте Нацсовета.

Такое решение связано в связи с тем, что телеканал отказался исправлять нарушения, за которые 6 декабря 2018 года он получил официальное предупреждение. Повторная проверка 1 марта показала, что в эфире вещателя нет ни культурных программ, ни научно-просветительских, ни развлекательных, ни детских, ни фильмов.

Раньше "Макси-ТВ" был развлекательным каналом, но после его приобретения его Мураевым, там самовольно изменили программную концепцию.

"Формат вещания [телеканала "Наш"] не отвечает лицензионным условиям: по лицензии - культурологические-развлекательный с фильмопоказом, а фактически - информационно-аналитический", - говорится в сообщении Нацсовета.

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании "Наша Прага" является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.

Напомним, что Мураеву раньше принадлежал канал NewsOne (ООО "Новости 24 часа"), но в начале октября корпоративные права на него перешли к депутату Тарасу Козаку, приближенному к Виктору Медведчуку.