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Подготовка к выборам: финишные «фишки»

До первого тура президентских выборов остались считанные дни. LB.ua провёл день на одном из избирательных участков Киева, где члены комиссии вручную собрали ветхие кабинки для голосования, проверили предварительные списки избирателей и готовятся развесить рекордное количество предвыборных программ на одной из школьных стен. О «мертвых душах», «нехорошей квартире» с массовой пропиской граждан, большом количестве голосующих на дому и о других «фишках» подготовительного процесса – читайте в репортаже LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Советский «душок»

Центр столицы, обычная школа. На входе висит табличка с оповещением, что именно здесь 31 марта на избирательном участке 800984 Шевченковского района будут голосовать за президента 1113 человек, согласно предварительным спискам.

Внутри, в просторном холле, уже установлены столы и стулья для членов комиссии. Тут же, прямо скажем, обшарпанные кабинки для голосования.

«Вот, собрали вчера их сами. Они хранятся в школе давно, достаются от выборов к выборам, поэтому такие старые. Мы вообще боялись, что не сможем их привести в божеский вид, потому что они прямо-таки разваливаются. В районной администрации выдали такие же синие и жёлтые шторки, которые тоже нужно будет повесить на кабинки для соблюдения «тайности» голосования», – сетует в разговоре с LB.ua один из членов комиссии Игорь Терещенко.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Внутри кабинок висит табличка с предупреждением для избирателя о том, в случае «ошибки заполнения бюллетеня, избиратель может безотлагательном обратиться к члену комиссии с письменным заявлением и просьбой выдать ему другой избирательный бюллетень». На большинстве полок – труха от древесины после сборки и пыль.

«Все это помоем», – уверяет тот же собеседник.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Рядом – небольшая комната, где установлен пока ещё не опечатанный сейф (его опечатают, когда привезут из ЦИК в сопровождении полиции уже окончательный список избирателей и запечатанные пакеты с бюллетенями. После этого его круглосуточно должен будет охранять полицейский, – LB.ua). А пока что в нем — увесистая пачка ватманов с предвыборными программами всех кандидатов в президенты с фото. По закону, они должны будут висеть на стене в день голосования.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

«Но бумаг так много и они такие большие по размеру, что мы не знаем, как их всех разместить на одной стене. Главное, чтобы потом не было претензий от наблюдателей, мол, при входе, где в первую очередь «падает глаз» избирателя, висят программы конкретных кандидатов. Пока так и не решили, как же будем все это вешать, и в какой последовательности», – показывает наш собеседник стопку огромных листов с фото политиков.

Фото: Анна Стешенко

В процессе общения оказалось, что «святая святых» комиссии – печать, которой будут штамповать протоколы с результатами голосования, неизвестно где, нам ее показать отказались. Этот факт должен как минимум настораживать.

Всего в комиссии 15 членов от разных кандидатов. Только за четыре дня до голосования все-таки был избран глава комиссии. В полном составе комиссия соберется, когда привезут комплект бюллетеней и уточнённые списки. Пока же члены избиркома полторы недели до выборов попеременно дежурили на участке, куда активно приходили люди, чтобы проверить наличие себя в предварительных списках. И тут начинается самое интересное.

Фото: Анна Стешенко

«И мертвые воскреснут»

«До последнего народ шёл постоянно, чтобы посмотреть список избирателей. И шли не только пенсионеры, молодые тоже были. Что первым бросилось в глаза из возможных «заготовок» для манипуляций на выборах? Это достаточно большое количество в списках давно умерших. Участок у нас небольшой, чуть больше тысячи человек, а мы с напарником выявили таких порядка десяти человек. И это только по результатам того, что кто-то из родственников пришёл и указал на то, что член семьи получил приглашение голосовать, но ведь давно умер. А сколько таких, кто не пришёл?», – признаётся член комиссии.

По его словам, случаи, когда человек умер только четыре года назад, то есть, после последних выборов, и ещё внесён в список, ещё как-то можно объяснить. Мол, не успели внести изменения. Но что говорить о примерах, когда «воскрешают» в списках тех, кто упокоился десятки лет назад?

Фото: Анна Стешенко

LB.ua удалось связаться с одним из избирателей данного участка, который живет в добротном кирпичном доме напротив столичного цирка. Так, вот, здесь по улице Проспект Победы, 3 в одной из квартир гражданка Киричук Александра Ивановна, умершая 40 (!) лет назад, получила приглашение на выборы и внесена в предварительные списки. Причём, показательно, как рассказала собственница этой квартиры, «на всех предыдущих выборах давно умершая женщина такое приглашение не получала.

«Это впервые такой ужас», – переживает женщина.

Также предварительные списки пестрят значками «НСП». Это те избиратели, которые неспособны передвигаться лично и к ним на дом обязаны прийти с урной для голосования.

«Не берусь утверждать точно, что здесь может быть подвох. Но не стоит забывать, как во время второго тура Януковича и Ющенко эта технология массово обкатывалась по всей стране вместе с «каруселями», – напоминает член комиссии.

Он также добавляет, что были случаи, когда люди не находили себя в списках.

Фото: Анна Стешенко

«И это не значит, что они появятся в окончательных списках избирателей, которые мы получим от ЦИК на руки за день до голосования. Почему? Да, потому что процесс максимально усложняется для человека. Если он пришёл к нам, не нашёл себя в списке, он должен был выстоять огромные многочасовые очереди (из желающих сменить место голосования - авт.), которые наблюдались в Киеве последние две недели. Многие по понятным причинам разворачивались и шли домой. Хотя целесообразней было бы, если бы мы по итогам проверки предварительных списков одним пакетом централизовано подавали документы в ЦИК, чтобы люди не тратили своё время на уточнение списков. Но по закону, как мы видим, все сложно», — объясняет он.

«Нехорошая квартира» и как будут «портить» бюллетени»

Ну, и «вишенка на торте». На участке, как и по всей стране, нами была обнаружена «аномальная» квартира номер 55 по адресу Проспект Победы 3, где прописано сразу 37 человек разного возраста и с разными фамилиями.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

37 человек – это не рекорд. Например, в городе Днепр, по ул. Полунична, 4 (ДВК №121377) прописано сразу 670 человек.

«По закону прописка у нас отменена давно. Есть регистрация. Плюс никто не запрещает человеку прописать у себя в квартире хоть роту солдат. Важно, что мы не имеем права и не можем проследить накануне выборов: когда эти люди были прописаны в эту квартиру и тем более с какой целью. Поэтому связывать это с голосованием тоже не можем», – говорит член комиссии.

Хотя сам же признается, что такой факт выглядит как минимум подозрительно. LB.ua направился на место событий, в ту самую квартиру номер 55. Однако, как и ожидалось, общаться с журналистами тут наотрез отказались, не открыв даже центральную входную дверь с домофоном.

Фото: Анна Стешенко

Все тот же член комиссии в беседе прогнозирует, что «сама ночь выборов будет ещё та».

«Я и мои коллеги прошли обучающие тренинги: как будем считать, как надо следить друг за другом. Да-да, именно следить. Вплоть до того, что нам рассказали о возможных «новых технологиях» по порче бюллетеней. Женщины-члены комиссии с длинными ногтями могут под ногтем «прятать» перо с чернилами. И легкими движениями руки «портить» бюллетени, рисуя дополнительные «галочки». Поэтому будем просить показывать руки», – удивляет собеседник.

Ещё одна уловка, по его рассказам, это технология «синий платочек».

«Когда на входе в участок человек, который должен будет вбросить в урну пачку бюллетеней, получает смс от «куратора»: «Ты должен подойти к члену комиссии с синим платочком на шее», а он уже сделает все как надо. По сему, будем глаз да глаз держать друг за другом. Ну, и самое важное и горячее начнётся уже с протоколами и тем, как будем везти все бумаги в ЦИК. Пока планируем самостоятельно вызывать такси, в котором несколько членов комиссии и полицейский должны будут доставить весь груз в ЦИК. Но это в планах. А как будет на практике, вам точно никто сейчас не скажет», — с надеждой на лучшее резюмирует он.

Анна Стешенко Анна Стешенко , ​журналист
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