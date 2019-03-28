В Ростове-на-Дону задержали троих крымских татар, в чьих домах вчера были обыски

В российском Ростове-на-Дону российские силовики задержали троих активистов "Крымской солидарности": Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадырова, в домах которых в оккупированном Крыму накануне прошли обыски

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Местонахождение крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, которого разыскивают после обысков в оккупированном Крыму, до сих пор неизвестно.

"Только что следствие сообщило о задержании еще троих крымских татар, активистов, в г. Ростов-на-Дону. Осман Арифмеметов и Ремзи Бекиров - гражданские журналисты, стримеры "Крымской солидарности". Владлен Абдулкадыров занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО. В их домах вчера был произведён обыск в их отсутствие", - сообщила "Крымская солидарность".

Напомним, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". По информации активистов, задержаны 20 человек. Еще четверых разыскивают российские силовики. Симферопольский суд вчера арестовал 9 задержанных до 19 мая, по остальным активистам судебные заседания ожидаются сегодня.