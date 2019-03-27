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Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко

Экс-глава СБУ считает, что таких людей нельзя пускать во власть.

Наливайченко о Гриценко и Смешко: один разворовывал армию, второй причастен к отравлению Ющенко
Валентин Наливайченко
Фото: spravedlyvist.com.ua

Кандидат в президенты Валентин Наливайченко считает невозможным гипотетическое объединение с нынешними оппонентами - экс-главой СБУ Игорем Смешко и бывшим министром обороны Анатолием Гриценко - перед парламентскими выборами, поскольку "один из них должен сидеть в антикоррупционном суде за разворовывание армии, второй - в генеральной прокуратуре за причастность к отравлению экс-президента Виктора Ющенко. Об этом Наливайченко заявил на программе программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

"Ключевое отличие (от Смешко и Гриценко - ред.) - это то, что я не являются полковником или генералом. Я как был, так и остался дипломатом. Поэтому такая аналогия не подходит мне даже внутренне. И скажу почему. Потому что когда я был в первый раз переведен из дипломатии в Службу безопасности Украины, для себя и для страны я сделал важную вещь: раз и навсегда рассекретил архивы КГБ, НКВД и сказал, что не будет больше в СБУ ни КГБ, ни НКВД. А те кандидаты, которых вы назвали этого не сделали, они отстаивают другие позиции", - отметил Наливайченко.

"Я действительно настаиваю и стою на позициях, что такие позорные убийства, как убийство журналиста Гонгадзе, отравление кандидата впрезиденты Ющенко, хищения украинской армии (были совершены.— Ред.) бывшими министрами обороны Януковича, к которым относится один из кандидатов, которых вы назвали. Не просто нельзя с ними объединяться, а этих людей во власть нельзя пускать. Они должны быть давно в Антикоррупционном суде. Второй должен быть в Генеральной прокуратуре и в суде за причастность к отравлению кандидата в президенты», - заявил экс-руководитель СБУ в 2006-2010 и в 2014-2015 годах.

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