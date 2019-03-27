В суде оккупированного Симферополя начали избирать меру пресечения задержанным крымским татарам

Пять из 24 задержанных арестованы до 15 мая.

Российские силовики 27 марта задержали 24 крымских татарина в Симферополе в аннексированном Россией Крыму. В Киевском районном суде города начались судебные заседания по избранию меры пресечения задержанным крымским татарам.

По предварительным данным, сегодня будет рассмотрено 12 ходатайств, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По состоянию на 20:05, оккупационный суд вынес решение о содержании под стражей до 15 мая 2019 года Тофика Абдулгазиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Сейтвели Сейтнабдиева и Фархада Базарова.

Ранее украинский омбудсмен выступила с заявлением в отношении обысков и задержания крамыских татар во временно оккупированном РФ Крыму.

"Сегодня состоялись самые масштабные обыски в истории оккупации Крыма.В микрорайоне Каменка города Симферополь задержаны 24 крымских татарина, которых обвиняют в организации деятельности организации, которая согласно законодательству РФ признана террористической, и в участии в деятельности этой организации", - написала она в фейсбуке.

Мероприятия проводились в рамках так называемого "делаХизб ут-Тахрир".

Денисова сообщила, что по подозрению в участии в организации этого дела уже арестованы и заключены 28 человек.

В своем заявлении омбудсмен подчеркнула, что согласно нормам Женевской конвенции страна-оккупант не имеет права применять свое законодательство на оккупированной территории, а также что Россиядолжна выполнить в полном объеме резолюции Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" от 19 декабря 2016 года, 19 декабря 2017 года и 22 декабря 2018 года.

Также Денисова призвала все международное сообщество отреагировать на неправомерные действия оккупационных властей и усилить давление на Россию с целью прекращения нарушения прав человека на территории Крыма.