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Россия признала массовые репрессии против крымских татар, - "Народный фронт"

Россия признала массовые репрессии против крымских татар, - "Народный фронт"
Фото: twitter.com/applecrysis

Российская оккупационная власть в Крыму публично признала, что осуществляет массовые репрессии местного населения. Украина и мир должны отреагировать новыми существенными санкциями против России, заявляет пресс-служба партии "Народный фронт".

27 марта, за очередной волной массовых арестов крымских татар, последовал комментарий так называемого "главы Республики Крым" Аксенова: "Надо усилить эту работу ... все, кто не уважает законы России, могут искать другое место для жизни".

Таким образом Кремль признал, что российские захватчики целенаправленно вытесняют из Крыма местное население - прежде всего крымских татар и этнических украинцев, и недвусмысленно угрожают им депортацией в традициях сталинизма.

"Эта политика является явным нарушением Женевской конвенции и других международных соглашений, подписанных Россией. Так же, как и методы оккупантов: массовые задержания по этническому признаку; преследование по религиозным убеждениям; военный призыв; конфискация имущества и тому подобное. Все эти действия имеют признаки военных преступлений", - сказано в заявлении партии.

В "Народном фронте" считают, что российские оккупанты "не чувствуют адекватной международной реакции на свои действия".

"Международные санкции в отношении Российской Федерации является слабыми. Поэтому "Народный фронт" требует скорейшего, существенного расширения санкций Украине и мира против агрессора. Пора расширять не только персональные санкции против физических и юридических лиц, но и секторальные санкции - против целых отраслей российской экономики", - сказано в заявлении. Примером таких санкций в партии называют закрытие воздушного пространства и отказ от российского газа.

"Международное давление на Россию должен постоянно расти - до тех пор, пока не будут освобождены все заложники Кремля и пока не прекратится оккупация Крыма и Донбасса", - сказано в заявлении.

Напомним, сегодня утром российские силовики провели обыски в домах крымских татар и арестовали 23 человек по обвинению в участии в запрещенной оккупантами организации "Хизб ут-Тахрир".

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