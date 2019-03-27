Генеральная прокуратура намерена расширить круг подозреваемых в заказе и организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сегодня написал спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбуке.

"Следствие по делу Гандзюк никогда не отвергало возможности привлечения к ответственности других участников преступления, кроме тех, которые уже проходят по делу. Об этом неоднократно заявлял Генпрокурор, процессуальные руководители и члены следственной группы. В том числе, во время общения в закрытом режиме на заседаниях парламентской ВСК", - заявил Лысенко.

По его словам, видео с участием подозреваемого в убийстве Гандзюк Алексея Левина, которое появилось в СМИ, рассматривается исключительно как способ защиты подозреваемых в убийстве: самого Левина и главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, адвокаты которого и организовали это интервью.

На этой видеозаписи Левин рассказывает, как к нему пришел заказывать нападение на Гандзюк заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рищук.

"Ко мне один раз, если честно так, между нами, обратился Рищук. Это владелец конного клуба, я там отдыхал или что-то такое. Он приехал, подозвал меня и говорит: я о тебе много слышал, мне посоветовали обратиться к тебе. Есть такая Катерина Гандзюк, нужно ее как-то наказать, облить фекалиями или еще что-то", - говорит на видео Левин.

Собеседник не спрашивает Левина, был ли он организатором нападения на Гандзюк. При этом сам Левин говорит, что он в шоке от того, что нападавшие облили Гандзюк кислотой.

"Видео появилось в Украине именно в дни рассмотрения в Шевченковском райсуде изменения меры пресечения в отношении Мангера, где прокуратура, как известно, настаивает на безальтернативном аресте. Никакого доказательственного значения это интервью лица, скрывающегося от следствия, к сожалению, не имеет", - написал Лысенко.

Спикер добавил, что в последнее время следствие получило дополнительные доказательства, которые могут привести к расширению круга подозреваемых в заказе и организации преступления.

"Следствие рассматривает рабочие версии, которые не выносятся в публичную плоскость. Понятно, что фамилий и сути полученных показаний разглашать на этом этапе в интересах следствия я не имею возможности. Могу лишь с уверенностью сказать: как только эти доказательства будут достаточными для предъявления подозрения и избрания меры пресечения, все необходимые процессуальные действия органами прокуратуры будут сделаны", - подытожил Лысенко.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находится за границей. Адвокаты отрицают причастность Левина к убийству Гандзюк. Мангер был арестован, но за него внесли залог и сейчас он находится на свободе. Мангер, как и Левин, отрицает свою причастность к убийству.

28 января на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады ее отец Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

11 февраля генпрокурор Юрий Луценко сказал, что ни Гордеев, ни Рыщук не подозреваются в убийстве Гандзюк.