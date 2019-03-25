Завтра Шевченковский суд рассмотрит изменение меры пресечения Мангеру

Шевченковский райсуд Киева завтра, 26 марта, рассмотрит ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом рассказал адвокат Александр Шадрин, пишет "РБК-Украина".

Заседание суда назначено на завтра на 15:00 в Шевченковском райсуде. Он также добавил, что суд рассмотрит ходатайство прокуратуры.

21 марта Киевский апелляционный суд отклонил жалобу Мангера на отстранение с должности главы Херсонской областной государственной администрации. Сам Мангер на заседании заявил, что его пребывание на посту никак не повредит расследованию.

Напомним, 11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд арестовал его до 3 марта с альтернативой внесения почти 2,5 млн гривен залога. 15 февраля за него внесли залог, после чего Мангер покинул изолятор и заявил, что будет сотрудничать со следствием.