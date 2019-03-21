Апелляционный суд оставил Мангера отстраненным от должности

Решение Шевченковского суда останется в силе до 7 апреля.

Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Шевченковского районного суда Киева, который отстранил Владислава Мангера от должности председателя Херсонского областного совета до 6 апреля включительно. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Соответствующее решение огласил судья Валерий Лашевич. Коллегия судей огласила только резолютивную часть постановления. Апелляционная жалоба защиты Мангера не была удовлетворена.

Мангер отстранен от должности до 7 апреля.

Напомним, 11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении в заказе убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. 15 февраля Мангер вышел под залог в 2,5 млн гривен.