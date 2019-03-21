Рада рассмотрела половину поправок к языковому законопроекту и не приняла ни одной

Депутаты потратили две пленарных недели на половину законопроекта.

Верховная Рада рассмотрела половину поправок (1041 из 2082) к законопроекту №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и не приняла ни одной.

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на заседании парламента.

"Коллеги, мы с вами дошли до такого исторического момента, когда мы переходим рубеж половины", - сказала она.

Ни одна поправка не была принята.

Парламент приступил к рассмотрению документа в четверг, 28 февраля. Рада потратила две пленарные недели на рассмотрение половины поправок.

Напомним, 28 февраля 2018 года Конституционный Суд признал закон "Об основах государственной языковой политики", более известный как закон Кивалова-Колесниченко, не соответствующим Конституции.

Этот закон вступил в силу в августе 2012 года и предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному.

В октябре 2018 года Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который заменит закон Кивалова-Колесниченко.