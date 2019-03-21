"Батькивщина" требует от Авакова отчитаться в Раде о расследовании фактов подкупа избирателей

Замглавы партии возмутили "сомнительные" платежи равными суммами, обналиченные, по его словам, через госбанк.

«Батькивщина» требует немедленного доклада в парламенте министра внутренних дел Арсена Авакова о том, как Петр Порошенко через госбюджет и частные фонды готовит фальсификации выборов президента. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Сергей Соболев с трибуны Верховной Рады.

Так, он сообщил о факте, который разоблачили правоохранители в Запорожье.

«Неделю назад в течение 10 мин на частные счета одного лица от 15 юридических лиц были перечислены 130 млн грн платежами по 14 999 грн, чтобы эти платежи не попали под финансовый мониторинг», - отметил политик.

К счастью, финмониторинг немедленно отследил тысячи перерасчетов, которые происходили из фиктивных фирм-однодневок, и которые проводили через один из государственных банков, отметил представитель «Батькивщины».

Деньги с этих счетов в течение одного дня - и есть аудио- и фотофиксация - эти средства были сняты и «начали развозиться по штабам Порошенко», обратил внимание Сергей Соболев.

«Мы требуем немедленного доклада министра МВД с трибуны ВРУ по этому беспрецедентному факту перечисления 130 млн грн в течение суток и перевода их в наличные через госбанк. Это подрывает доверие ко всей правоохранительной системы Украины», - возмутился первый заместитель председателя фракции.

Общество и парламент должны получить информацию об этой ситуации, чтобы знать, «каким образом Петр Порошенко через госбюджет и частные фонды готовит эти выборы», подытожил Сергей Соболев.