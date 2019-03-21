Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" может бесплатно лишиться своего лучшего форварда, - СМИ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
В Сумах умерла больная корью роженица, роддом закрыли на карантин
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
Гриценко снова первый. И снова - непроходной
ГлавнаяПолитика

"Батькивщина" требует от Авакова отчитаться в Раде о расследовании фактов подкупа избирателей

Замглавы партии возмутили "сомнительные" платежи равными суммами, обналиченные, по его словам, через госбанк.

"Батькивщина" требует от Авакова отчитаться в Раде о расследовании фактов подкупа избирателей
Фото: ba.org.ua

«Батькивщина» требует немедленного доклада в парламенте министра внутренних дел Арсена Авакова о том, как Петр Порошенко через госбюджет и частные фонды готовит фальсификации выборов президента. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции Сергей Соболев с трибуны Верховной Рады.

Так, он сообщил о факте, который разоблачили правоохранители в Запорожье.

«Неделю назад в течение 10 мин на частные счета одного лица от 15 юридических лиц были перечислены 130 млн грн платежами по 14 999 грн, чтобы эти платежи не попали под финансовый мониторинг», - отметил политик.

К счастью, финмониторинг немедленно отследил тысячи перерасчетов, которые происходили из фиктивных фирм-однодневок, и которые проводили через один из государственных банков, отметил представитель «Батькивщины».

Деньги с этих счетов в течение одного дня - и есть аудио- и фотофиксация - эти средства были сняты и «начали развозиться по штабам Порошенко», обратил внимание Сергей Соболев.

«Мы требуем немедленного доклада министра МВД с трибуны ВРУ по этому беспрецедентному факту перечисления 130 млн грн в течение суток и перевода их в наличные через госбанк. Это подрывает доверие ко всей правоохранительной системы Украины», - возмутился первый заместитель председателя фракции.

Общество и парламент должны получить информацию об этой ситуации, чтобы знать, «каким образом Петр Порошенко через госбюджет и частные фонды готовит эти выборы», подытожил Сергей Соболев.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также