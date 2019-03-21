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Призывы политиков "берите деньги у всех, а голосуйте по-совести" являются побуждением к преступлению, - Айвазовская

Масштабные бюджетные программы, очевидно, будут способствовать волеизъявлению избирателей.

Призывы политиков "берите деньги у всех, а голосуйте по-совести" являются побуждением к преступлению, - Айвазовская
Фото: Макс Требухов

До президентских выборов развернуто беспрецедентное количество бюджетных кампаний, что может повлиять на результаты волеизъявления. Об этом в интервью LB.ua заявила координаторка Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

"Если говорить о структуре и масштабах нарушений, то возвращается административный ресурс. В частности, бюджетный админресурс.

Развернуто такое количество программ, обеспечивающих материальные потребности социальных групп, что они в целом могут повлиять на результаты волеизъявления. Это происходит в последние два месяца до голосования, и, очевидно, будет способствовать волеизъявлению избирателей", - сказала она.

В частности, речь идет о монетизации субсидий и пересмотре уровня пенсий в преддверии выборов.

"На предыдущих выборах мы не видели таких масштабов программ, когда граждане получали «живые» деньги в качестве компенсации разницы стоимости коммунальных услуг. В общем субсидии получат миллионы хозяйств, и на три этапа их выплаты заложены в бюджете на 2019 год 55 млрд грн.", - отметила она и добавила, что потребители услуг получают именные письма, где указано, что по поручению Президента Петра Порошенко, правительство вводит механизм выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в наличной форме.

"По суммам и масштабами этого инструмента (бюджетного админресурса - LB.ua) я бы ни сравнивала эти выборы с, например, выборами 2014 года и даже с 2010-го. Хотя в 2010 году запускались масштабные программы, в том числе, касающиеся выплаты «Юлиной тысячи» и вручения представителями «Батькивщины» в различных регионах актов собственности на землю. Отдельные программы были и на Востоке Украины, но они не были национальными, то есть посчитать ни аудиторию, ни их бюджет невозможно", - добавила Айвазовская.

Координаторка "Опоры" также отметила, что в законодательстве не разграничены понятия "админресурс" и "подкуп".

"Подкуп - это голосование в обмен на деньги. Кстати, сам факт голосовать не является обязательным, потому что никто не должен устанавливать взаимосвязи или последствия. Достаточно принять устное предложение голосовать за деньги и получить тюремный срок. Поэтому призывы политиков «берите деньги у всех, а голосуйте по-совести» являются побуждением к преступлению", - сказала она.

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