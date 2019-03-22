МИД Украины потребовал немедленной отмены приговора для Гриба

Министерство иностранных дел Украины требует от России немедленной отмены решения Северо-Кавказского окружного военного суда, который приговорил к 6 годам лишения свободы гражданина Украины Павла Гриба.

"Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину. Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию с целью прекращения грубого нарушения прав человека и освобождения незаконно осужденного гражданина Украины Гриба", - сказано в заявлении.

МИД считает, что этим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека, в том числе право на справедливый суд и право на жизнь.

Вследствие полученных тяжелых заболеваний и тяжелого состояния Гриб может не выдержать этапирования и пребывания в негуманных условиях российской пенитенциарной системы.

Отмечается, что осужденный нуждается в постоянном высококвалифицированном надзоре врачей, регулярном проведении комплексного медицинского обследования и пребывании в специализированном медицинском учреждении.

Ранее сегодня российский суд признал Гриба виновным в призывах к терроризму и приговорил его к 6 годам в колонии общего режима. Гриба похитили в Беларуси в августе 2017 года и вывезли в Россию.