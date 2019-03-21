Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию

Президент США Дональд Трамп отреагировал на статью издания The Hill с интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко.

В своем Twitter Трамп процитировал журналиста издания The Hill.

"Джон Соломон: по мере исчезновения российского сговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон", - написал Трамп в Twitter.

“John Solomon: As Russia Collusion fades, Ukrainian plot to help Clinton emerges.” @seanhannity @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2019 г.

Под таким названием вышла колонка корреспондента Джона Соломона в издании The Hill в среду, 20 марта.

"Пыталась ли Украина тайно помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы 2016? Генеральный прокурор говорит, что доказательств достаточно, чтобы начать расследование", - так Джон Соломон представил свою статью.

Did Ukraine try to secretly help Hillary Clinton win the 2016 election? Chief prosecutor says there's a enough evidence to start investigating https://t.co/TNgYkv42iS — John Solomon (@jsolomonReports) 20 марта 2019 г.

"Украинский генеральный прокурор сообщил в интервью опубликованном в среду The Hill.TV, что он начал расследование о том, что правозащитный аппарат его страны намеренно совершил утечку финансовых документов в течение президентской кампании 2016 тогдашнего председателя кампании Трампа Пола Манафорта, надеясь склонить выборы в пользу Хиллари Клинтон", - говорится в колонке.

В интервью изданию The Hill Луценко заявил, что открывает уголовное производство о возможных попытках украинцев вмешаться в выборы президента США 2016 года.

“Сегодня мы начнем уголовное расследование по этому поводу и дадим правовую оценку этой информации”, - сказал Луценко.

Генпрокурор проверяет информацию от нардепа о том, что директор НАБУ Артем Сытник пытался вмешаться в выборы в США в пользу Хиллари Клинтон. По словам Луценко, народный депутат предоставил аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Сытника, обсуждает этот вопрос.

Также в интервью Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи предоставила ему список лиц, против которых нельзя вести расследование.

В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко "откровенной выдумкой".