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Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"

"Когда Юрий Луценко открывает рот, он обычно лжет".

Аслунд назвал Луценко "одним из самых коррумпированных лиц в Украине"
Фото: pinchukfund.org

Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд прокомментировал заявление генерального прокурора Юрия Луценко о передаче ему послом США Мари Йованович списка "неприкасаемых" для правосудия лиц.

"Когда Юрий Луценко открывает рот, он обычно лжет", - сказал Аслунд в комментарии "Голосу Америки".

"Он работает генеральным прокурором 2-3 года, и он не провел ни одного существенного расследования. Никого не был заключено, ни на одном уровне", - сказал Аслунд.

В то же время сам Луценко, по словам аналитика, "был привлечен к разного рода сомнительным делам". В частности, Аслунд вспомнил о встрече генпрокурора с Игорем Коломойским после национализации ПриватБанка.

"Например, после того как Игорь Коломойский потерял ПриватБанк, Юрий Луценко, так случилось, встретился с ним за границей. Случайно ... Поэтому он - человек, который пытается заработать деньги для себя. Он считается одним из самых коррумпированных лиц в Украине и не сделал ничего, что бы касалось его работы", - считает Аслунд.

"Он на этой должности потому, что он ничего не делает. Потому что там есть желание не иметь функционального генерального прокурора", - убежден аналитик.

Также он отверг предположение, что эта ситуация может повлиять на избирательную кампанию в Украине.

"Я думаю - это просто шум. Он не имеет значения. Относительно Луценко, очевидно, к какой силе он принадлежит. Он является человеком президента Порошенко. Но у него нет никакого доверия. Так почему кто-либо должен обращать внимание на его слова? Мы в Вашингтоне слышим об этом только потому, что там присутствуют обвинения против посла США, о которой здесь высокого мнения. Никто из тех, кто знает обоих людей, как, например, я, не сомневается ни на минуту о том, кто говорит правду а кто - нет", - отметил Аслунд.

Напомним, генпрокурор Луценко заявил в интервью американскому HillTV, что во время первой встречи с ним, посол Украины в США передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование. В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко "откровенной выдумкой".

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