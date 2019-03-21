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Луценко: ГПУ расследует возможное сотрудничество НАБУ со штабом Клинтон во время выборов в США

ГПУ подозревает, что Сытник "сливал" информацию о "черной бухгалтерии" Януковича.

Луценко: ГПУ расследует возможное сотрудничество НАБУ со штабом Клинтон во время выборов в США
Юрий Луценко
Фото: Facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по вероятному сотрудничеству директора НАБУ Артема Сытника с предвыборным штабом кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в 2016 году.

Об этом в интервью The Hill заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сегодня мы начинаем уголовное расследование по этому поводу и предоставим правовую оценку этой информации", - сказал он.

По словам Луценко, ГПУ подозревает, что Сытник "сливал" информацию о "черной бухгалтерии" экс-президента Виктора Януковича штабу Клинтон. Эти данные должны были ударить по рейтингу Дональда Трампа, поскольку в его команде работал Пол Манафорт - человек, который раньше был консультантом Януковича.

Напомним, ранее нардеп Борислав Розенблат заявил, что Сытник в 2016 году работал на Клинтон. Он передал журналистам запись телефонного разговора, где человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает о помощи штабу Клинтон.

Отметим, что конфликт Розенблата с НАБУ продолжается с 2016 года - с момента, когда парламентарий стал фигурантом "янтарного" дела.

Издание ilovemyfreedom.org, где опубликован материал про Сытника, считается протрамповским и часто публикует материалы, направленные против Клинтон. Статью о подыгрывании Сытника Клинтон на выборах ретвитнул и сам Трамп.

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