Луценко повторно вернул САП представление о снятии неприкосновенности с нардепа Дубневича

ГПУ снова нашла в документе недостатки.

Генеральный прокурор Юрий Луценко снова вернул в Специализированную антикоррупционную прокуратуру представление о снятии неприкосновенности с депутата Верховной Рады Ярослава Дубневича.

Об этом сообщил специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

"Сегодня вернули обратно (представление о снятии неприкосновенности с Дубневича)", - сказал он.

По его словам, представление возвращено для устранения недостатков.

Холодницький сообщил, что изучит неточности, на которые указывает ГПУ.

Как сообщалось, ранее Луценко уже возвращал представление на Дубневича, и САП повторно направил его генпрокурору.

Напомним, глава Специализированный антикоррупционный прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Ярослава Дубневича в конце 2018 года.

В представлении говорилось о том, что Дубневич может быть причастен к присвоению 93,2 миллиона гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

По версии следствия, нардеп является организатором присвоения этих средств, будучи главой комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. Как считают детективы НАБУ, Дубневич организовал и создал условия для закупки элементов пути за счет средств ЦОП УЗ в нарушение законной процедуры по завышенным ценам. Вместо переговорной процедуры закупки нардеп якобы организовал проведение процедур открытых торгов с привлечением подконтрольных предприятий – ООО "Арго" и ООО "Корпорация КРТ".