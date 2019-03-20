ЦИК отказал в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах президента Украины

Всего зарегистрированы 1820 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 12 стран.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 660 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ и отказала в регистрации еще 24 из предложенных организацией кандидатам в наблюдатели, которые являются гражданами Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома в Фейсбуке.

"В Комиссию поступило обращение БДИПЧ ОБСЕ вместе с другими документами о регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины... Как усматривалось из представленных анкет, ксерокопий паспортов лиц, который предлагалось зарегистрировать официальными наблюдателями от указанной организации, 24 человека из предложенных 684 являются гражданами Российской Федерации. В соответствии с требованиями закона они не могут быть официальными наблюдателями. Следовательно, Комиссия отказала указанной организации в регистрации официальными наблюдателями на очередных выборах президента Украины 24 человек, являющихся гражданами РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также были зарегистрированы еще 33 официальных наблюдателя на выборах президента: 20 - от Комитета "За открытую демократию", 5 - от Чехии, 2 - от Бельгии, 6 - от ГУАМ.

Таким образом, Центризбирком уже зарегистрировал 1820 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 12 иностранных государств.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

Президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря. Выборы главы государства назначены на 31 марта.