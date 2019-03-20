​ГБР зарегистрировало дело из-за разглашения Луценко данных об убийстве Гандзюк

Печерский суд удовлетворил жалобу на бездействие следователей и обязал их зарегистрировать производство.

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генеральным прокурором Юрием Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Фейсбуке.

Он напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении Луценко криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 387 УК, а именно разглашение прокурором сведений досудебного расследования, независимо от того, принимало это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании.

"Ведомости по заявлению внесены не были, поэтому 4 января я подал в Печерский суд жалобу на бездействие уполномоченных лиц ГБР", - сообщил адвокат.

28 февраля Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу Найема на бездействие следователей и обязал последних зарегистрировать уголовное производство. В тот же день суд направил в ГБР копию этого постановления с сопроводительным письмом.

"По состоянию на утро 19 марта производства зарегистрировано не было (нам дали такую информацию по телефону). Мы подали заявление о преступлении, предусмотренном ст. 382 УК за неисполнение решения Печерского суда. Только сегодня получили информацию о том, что позавчера ГБР все же зарегистрировало производство", - добавил Найем.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

3 декабря прошлого года Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения.