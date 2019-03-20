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​ГБР зарегистрировало дело из-за разглашения Луценко данных об убийстве Гандзюк

Печерский суд удовлетворил жалобу на бездействие следователей и обязал их зарегистрировать производство.

​ГБР зарегистрировало дело из-за разглашения Луценко данных об убийстве Гандзюк
Юрий Луценко
Фото: Facebook.com/LlutsenkoYuri

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту возможного разглашения генеральным прокурором Юрием Луценко сведений досудебного расследования по делу убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Фейсбуке.

Он напомнил, что 27 декабря 2018 года подал в ГБР заявление о совершении Луценко криминального правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 387 УК, а именно разглашение прокурором сведений досудебного расследования, независимо от того, принимало это лицо непосредственное участие в оперативно-розыскной деятельности, досудебном расследовании.

"Ведомости по заявлению внесены не были, поэтому 4 января я подал в Печерский суд жалобу на бездействие уполномоченных лиц ГБР", - сообщил адвокат.

28 февраля Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобу Найема на бездействие следователей и обязал последних зарегистрировать уголовное производство. В тот же день суд направил в ГБР копию этого постановления с сопроводительным письмом.

"По состоянию на утро 19 марта производства зарегистрировано не было (нам дали такую информацию по телефону). Мы подали заявление о преступлении, предусмотренном ст. 382 УК за неисполнение решения Печерского суда. Только сегодня получили информацию о том, что позавчера ГБР все же зарегистрировало производство", - добавил Найем.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

3 декабря прошлого года Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения.

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