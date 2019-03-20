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​Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета Рады для отчета

Директор НАБУ не смогу прийти на заседание "из-за плотного графика".

​Сытник не пришел на заседание антикоррупционного комитета Рады для отчета
Артем Сытник
Фото: uacrisis.org

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник не явился на заседание комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции для отчета.

Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Юрий Савчук.

"У нас сегодня должен был быть Артем Сытник. Он послал бумагу, что его не будет", - сказал он, отметив, что директора НАБУ пригласили за две недели.

В своем ответе Сытник заявил, что не смог принять участие в заседании "из-за плотного графика".

На комитете присутствовал заместитель генпрокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

Напомним, в сентябре прошлого года комитет Рады должен был заслушать отчет Сытника, но тот не явился на заседание из-за инцидента под зданием САП, где произошла драка. Сытник выступил с отчетом в парламенте на следующем заседании Комитета - 3 октября.

Заседание сопровождалось пикетом против Сытника, участники которого держали в руках плакаты, которые ранее были расклеены в столичном метро. Подробнее читайте в материале LB.ua "Отчёт НАБУ: дела не разваливаются, а «стоят»".

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Источник: "Украинские новости"
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